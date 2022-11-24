Подмосковье 24 ноября 2022, 10:19 Реконструкция старейшего спортивного комплекса в Химках завершилась на 75%

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В Химках продолжается капитальный ремонт старейшего спортивного комплекса «Родина». Работы выполнены на 75%. За время реконструкции укрепили фундамент, крышу и фасад здания. Внутри обновили все инженерные коммуникации и приступили к чистовой отделке.

На всех этажах установили пластиковые окна и заменили витражи, перестроили входную группу, переоборудовали тренерские и раздевалки. Продолжаются работы по реконструкции чаши большого бассейна. В малом бассейне уже укладывают плитку.

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Также благоустроили прилегающую территорию: уложили асфальт и экоплитку с газонной решеткой. Весной на территории спорткомплекса высадят зеленые насаждения.

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«Реконструкция „Родины“ — один из самых масштабных строительных проектов этого года в Химках. В декабре спорткомплексу исполнится 40 лет. „Родина“ — многофункциональный комплекс: в одной части здания большой и малый бассейны, а в другой — универсальный спортивный зал и зал для хореографии. Также есть удобные тренерские, раздевалки и душевые», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По инициативе тренерского состава в обновленном спорткомплексе установят электронное оборудование для фиксации результатов спортсменов и откроют новый хореографический зал.

«Сотни начинающих и опытных спортсменов смогут заниматься в спорткомплексе плаванием, современным пятиборьем, самбо, гимнастикой, аэробикой, теннисом и мини-футболом. Главное назначение спорткомплекса — тренировки. Но по параметрам он вполне сможет принимать региональные и даже общероссийские соревнования», — сказал Дмитрий Волошин.

До реконструкции в спорткомплексе на постоянной основе занимались до 3,5 тысячи человек в неделю. Сейчас они продолжают тренировки в других спортивных учреждениях муниципалитета.

Реконструкцию спортивного комплекса проводят по инициативе химчан в рамках народной программы партии «Единая Россия» и при поддержке губернатора Московской области.

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