Подмосковье 22 марта 2023, 15:21 Реконструкция стадиона «Труд» завершится в Балашихе до конца года

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Реконструкцию стадиона «Труд» планируют завершить в Балашихе до конца 2023 года. Вскоре подрядчик приступит к внутренней отделке обновленного физкультурно-оздоровительного комплекса.

После реконструкции на территории стадиона «Труд» появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут заниматься общефизической и легкоатлетической подготовкой. Также здесь оборудуют футбольное и бейсбольное поля с искусственным покрытием для проведения учебно-тренировочных и спортивных мероприятий.

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«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс практически закончен. В скором времени подрядчик должен приступить к внутренней отделке. Здесь уже проведена реконструкция поля. Оно уникальное. Это будет и футбольный, и бейсбольный стадион», — рассказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

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Глава оценил динамику реконструкции объекта, обсудил с подрядчиком план работ и сроки завершения проекта.

«К сожалению, есть много вопросов к подрядчику. Проведем с ним отдельную работу. Если подрядчик не нарастит темп выполнения работ, будем расторгать с ним контракт и привлекать новых подрядчиков. Тех, кто сможет выполнить реконструкцию до конца 2023 года. Будем и дальше контролировать ход работ. Уверен, что в этом году мы откроем стадион», — сказал Сергей Юров.

Он также добавил, что объект крайне важен для города. В секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики на стадионе «Труд» занимаются более двух тысяч детей. Сейчас ребята тренируются в старом здании спортивного учреждения.

Проект реконструкции стадиона «Труд» был разработан в 2020 году. Его согласовали с сотрудниками учреждения и родителями воспитанников, которые здесь занимаются. Реконструкция объекта началась в конце 2021 года.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе более 170 объектов образования находятся в стадии строительства и капитального ремонта. По его словам, в новом учебном году в областные школы придут заниматься свыше миллиона учеников.

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