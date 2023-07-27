27 июля 2023, 15:46
Реконструкция стадиона «Труд» в Лобне завершится к концу августа
Реконструкции стадиона «Труд» продолжается в Лобне. Там обновят футбольное поле, ворота, скамейки для запасных и трибуны. Работы завершат к концу августа.
Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев посетил стадион «Труд» и оценил работы по реконструкции. Сейчас на футбольном поле идет подготовка к укладке искусственного газона.
Реклама
Также там оборудуют беговые дорожки с резиновым покрытием, построят зону для воркаута и многофункциональную площадку.
Стадион «Труд» — популярное место среди жителей микрорайона Красная Поляна. Его обновление позволит большему количеству жителей округа заниматься спортом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром спорта России Олегом Матыциным посетили новый учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физкультуры в Люберцах.
«Здесь будут тренироваться и студенты, и сборные команды страны, и любой житель Подмосковья, кто занимается спортом для себя. Откроем комплекс уже осенью», — отметил глава региона.
Всего в Московской области до конца года построят и отремонтируют 12 спортивных объектов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Реклама
Реклама