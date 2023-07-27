Подмосковье 27 июля 2023, 15:46 Реконструкция стадиона «Труд» в Лобне завершится к концу августа пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Реконструкции стадиона «Труд» продолжается в Лобне. Там обновят футбольное поле, ворота, скамейки для запасных и трибуны. Работы завершат к концу августа.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев посетил стадион «Труд» и оценил работы по реконструкции. Сейчас на футбольном поле идет подготовка к укладке искусственного газона.

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Также там оборудуют беговые дорожки с резиновым покрытием, построят зону для воркаута и многофункциональную площадку.

Стадион «Труд» — популярное место среди жителей микрорайона Красная Поляна. Его обновление позволит большему количеству жителей округа заниматься спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром спорта России Олегом Матыциным посетили новый учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физкультуры в Люберцах.

«Здесь будут тренироваться и студенты, и сборные команды страны, и любой житель Подмосковья, кто занимается спортом для себя. Откроем комплекс уже осенью», — отметил глава региона.

Всего в Московской области до конца года построят и отремонтируют 12 спортивных объектов.

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