Подмосковье 07 июля 2023, 14:33 Реконструкция стадиона «Труд» началась в Лобне

Читать 360tv в

Стадион «Труд» реконструируют в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Работы завершат к 21 августа.

Сейчас ведутся подготовительные работы. Затем специалисты установят конструкцию, систему водоотведения и бордюры, уложат геотекстиль и песчаное основание футбольного поля и беговых дорожек.

Реклама

На стадионе появится многофункциональная площадка, где можно будет сдавать нормативы ГТО. Также установят специализированное спортивное освещение, футбольные ворота, скамейки запасных, модульные здания и другое оборудование.

Напомним, в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. Так, в округе работает 18 бюджетных спортивных секций по разным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивной школой олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске. Объект готов на 68%.

«Знаю, что жители, особенно те, кто занимается единоборствами, очень ее ждут. У нас одна из сильнейших школ самбо в стране, за что спасибо Валерию Александровичу Нагулину — основателю школы, мастеру спорта СССР по самбо», — отметил глава региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».