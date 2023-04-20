20 апреля 2023, 10:42
Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершится к маю
Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершена на 96%. Завершить работы планируют в течение 10 дней.
По слова начальника подрядной организации, сейчас на объекте трудятся 74 человека. Остались только работы по сантехнике и укладке брусчатки.
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«В настоящий момент уложили асфальт вторым слоем и покрасили резиновое покрытие для баскетбольной площадки. Все идет к окончанию строительства. В течение 10 дней, думаю, закончим все работы», — сказал он.
Кожемяков добавил, что на объекте уже провели тестовое включение освещения стадиона, в зонах отдыха установили лавочки и урны, а на трибунах — стеклянные ограждения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
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