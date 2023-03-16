Подмосковье 16 марта 2023, 09:49 Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове завершилась почти на 90%

Читать 360tv в

Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове выходит на финишную прямую. Готовность объекта — почти 90%.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и депутаты горсовета осмотрели стройку. На стадионе уже завершены основные работы: монтаж наружных инженерных сетей, отопления и водоснабжения, устройство внутренней канализации. В ближайших планах — отделочные работы и благоустройство территории с просторной парковкой.

Реклама

Футбольное поле на стадионе будет искусственным с подогревом, появятся легкоатлетические дорожки, шесть раздевалок и табло. Новые трибуны будут вмещать около 2,5 тысячи зрителей.

Реклама

Хотя срок завершения реконструкции — конец года, строители стремятся сдать объект раньше. Главная задача в том, чтобы все работы были выполнены качественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет в регионе капитально отремонтируют еще 50 спортивных объектов. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков. Старт масштабной программе дали в 2023 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».