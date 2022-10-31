Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове приблизилась к завершению | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 18:57 Реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове приблизилась к завершению

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Строительная готовность стадиона «Спартак» в Серпухове оценили почти на 70%. Открытие обновленного спортивного объекта состоится в 2023 году.

«Подрядчик продолжает монолитные работы на трибунах, проводит монтаж инженерных сетей и работы по благоустройству территории. На объекте задействовано более 110 рабочих и три единицы техники», — уточнили в Минстрое Подмосковья.

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В рамках реконструкции на стадионе обновят трибуны для зрителей, а натуральное футбольное поле заменят на искусственное с подогревом. Здесь появятся легкоатлетические дорожки, табло. Будет построен двухэтажный административно-бытовой корпус с помещениями для команд и судей. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

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Работы по обустройству еще одного спортивного объекта почти завершились в Подмосковье. Скейт-парк на Комсомольской набережной в Дубне откроют в ближайшее время. А стадион «Труд» в Балашихе достроят летом 2023 года — в данный момент работы выполнены наполовину. Этим летом губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе.