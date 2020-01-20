Реконструкция спорткомплекса «Химик» в Воскресенске завершится в 2021 году

Спорткомплекс «Химик» в Воскресенске будет реконструирован по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Обновление проведут за счет бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Техническое задание на выполнение проектных работ согласовано с Минспортом, Минстроем и профильными комитетами Московской области.

По словам директора спортивного комплекса «Химик» Андрея Квартальнова, проекта реконструкции еще нет, но уже есть пожелания, каким бы власти и жители хотели видеть обновленный стадион.

Планируется, что там появится современная футбольная арена с искусственным травяным покрытием. Вокруг поля предусмотрены секторы различного назначения, беговые дорожки с прорезиненным покрытием, уличное светодиодное табло. Будет построена двухэтажная трибуна, на втором этаже разместятся зрительные места под навесом, на первом — помещения для секций футбола и легкой атлетики, раздевалки. Предусмотрены и залы для фехтования и бокса.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

«Реконструированный стадион будет иметь 3-ю категорию и может быть использован при проведении соревнований регионального уровня. Реконструкция подразумевает новые трибуны на 1,5 тысячи мест. Планируется установить шумоизоляционный экран или какие-то иные архитектурные решения для подавления звуков. Где будет располагаться зал для занятий фехтованием и боксом, пока не ясно, этот вопрос еще будет обсуждаться с проектировщиками», — уточнил Андрей Квартальнов.

Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, в свою очередь, заявил, срок выполнения проектно-изыскательских работ утвержден, он составляет 180 календарных дней. «За это время нам нужно подготовить проект, согласовать его, дождаться экспертизы, а уже после приступать непосредственно к реконструкции. Завершить строительство нового спортивного объекта планируется в 2021 году», — добавил Артур Болотников.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Стадион «Химик», расположенный в самом центре Воскресенска, открылся в 1957 году. Спорткомплекс включает в себя открытое футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро: беговые дорожки, места для прыжков, футбольное поле с натуральным травяным покрытием. Трибуны рассчитаны на три тысячи зрителей. Со дня основания стадион активно использовался для проведения соревнований и спортивных праздников. В 1979 году была проведена его реконструкция, однако сейчас он уже перестал отвечать современным требованиям: его износ составляет 100%.

Легкоатлет Иван Руковишников рассказал, что заниматься бегом на стадионе «Химик» уже не просто травмоопасно, а даже запрещено. «Поскольку другого спортивного объекта для бега у нас нет, то приходится проводить сборы в других городах. Это, конечно, очень неудобно. Чтобы молодежь выбирала спорт и активно занималась здоровым образом жизни, нужно создать для этого все условия», — подчеркнул Иван Руковишников.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Инструктор по физической культуре Валерий Шамов заметил, что сейчас на стадионе можно проводить занятия и играть только в светлое время суток — с мая по сентябрь. «Замена травы на искусственное покрытие с подогревом и установка освещения позволит продлить период эксплуатации футбольного поля в течение суток и в течение года, что позволит привлечь к занятиям большее количество ребят», — сделал акцент Валерий Шамов.