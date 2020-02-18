Реконструкция складского комплекса началась в Солнечногорске. Там создадут тысячу рабочих мест

В деревне Хоругвино городского округа Солнечногорск началась реконструкция складского корпуса № 2 в комплексе «Ориентир-Север-1». Застройщиком выступает ООО «Каравелла». Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

На территории складского корпуса будет осуществлять свою деятельность компания Ozon. На данный момент помещения обустраивают под технические условия организации.

«Градостроительная политика московского региона основывается на принципе треугольника „дом-работа-отдых“. Необходимо, чтобы в области не только строились жилые комплексы с социальной инфраструктурой, но и создавались места приложения труда», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Одной из задач, которую поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время январского обращения к жителям, является создание рабочих мест в регионе. По итогам завершения реконструкции на объекте в Солнечногорске будет создано 1000 рабочих мест, сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Общая площадь помещения составит 24 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций достигнет 250 миллионов рублей. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.