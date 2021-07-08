Реконструкция школьного стадиона началась в Дубне

Работы по реконструкции стадиона средней общеобразовательной школы № 7 стартовали в Дубне. Проект курирует депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. Она занимается развитием детского и школьного спорта в России.

Глава Дубны Сергей Куликов вместе с депутатами Мособлдумы Мариной Шевченко и Александром Орловым побывали на стройплощадке, где сейчас ведутся земляные работы. Совместно с директором и учителями, а также специалистами городской администрации и представителями депутатского корпуса наукограда они детально обсудили реконструкцию.

Известно, что к началу учебного года уже будут готово футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, зона для прыжков в длину, полоса препятствий и беговая дорожка. На стадионе появятся освещение с энергосберегающими светильниками и новый забор.

Подрядная организация должна завершить работы к 15 августа. Их финансирование осуществляется за счет городского бюджета. На эти цели выделено 15 миллионов рублей. В ходе аукциона часть средств удалось сэкономить. Эти деньги направят на дооборудование стадиона необходимыми элементами.

«Постепенно будем приводить в порядок, ремонтировать и модернизировать все школьные стадионы: такую задачу ставит перед собой администрация городского округа и Совет депутатов Дубны. Уроки физкультуры на свежем воздухе для школьников, гимназистов, лицеистов должны проходить в комфортной и безопасной обстановке», — сказал Куликов.

Он отметил, что во внеурочное время на стадион для занятий спортом могут приходить все жители Дубны.