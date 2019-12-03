Реконструкция предприятия завершилась в Реутове. Там создали 200 новых рабочих мест

200 рабочих мест создано в Реутове благодаря завершению реконструкции производственного комплекса.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья выдано разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса после реконструкции в Реутове по адресу: улица Заводская, дом 4. Застройщиком выступило ООО «Продукты от Палыча».

В пятиэтажном здании расположены кондитерский и салатный цеха, все необходимые административные и технические помещения. Компания будет производить готовые блюда и кондитерские изделия.

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«По итогам ввода в эксплуатацию производственного комплекса в Реутове создано 200 рабочих мест. Сотрудники уже прошли предварительное обучение для работы. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

До реконструкции на месте комплекса было техническое здание более чем в 10 раз меньше данного помещения. На сегодня площадь объекта 13 тысяч квадратных метров.