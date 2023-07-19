Подмосковье 19 июля 2023, 10:35 Реконструкция подъезда к парку Малевича в Одинцове завершится в 2024 году Минтранс Подмосковья

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Строительство нового подъезда к парку Малевича продолжается в селе Ромашково. Строительная готовность объекта составила 50%.

«Сейчас делается укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от примыкания к Рублевскому проезду до Центральной улицы, а также благоустройство парковок на 196 и 446 мест. В ближайшее время строители приступят к устройству пешеходных зон и велодорожек вдоль парка», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Параллельно дорожники делают новую ливневую канализацию и подпорные стены из габионов. Завершить реконструкцию планируется во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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