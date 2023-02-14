Подмосковье 14 февраля 2023, 15:43 Реконструкция площади Тимофеева в Бронницах начнется весной

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Площадь Тимофеева реконструируют в Бронницах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К работам приступят уже весной этого года.

Площадь Тимофеева является историческим центром города Бронницы. Проект по благоустройству предусматривает разделение территории на несколько зон: истории и просвещения, культурно-массовых мероприятий, памяти и мемориала.

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«Здесь можно поставить фонтан, лавочки, главное — памятники не трогать. На том граните фамилия дедушки моего», — поделился своими ожиданиями житель округа.

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На площади обновят дорожную сеть, поставят сцену, обустроят специальное пространство для детей. Сама территория будет озеленена.

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