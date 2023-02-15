Подмосковье 15 февраля 2023, 14:03 Реконструкция пяти ж/д станций началась в Химках

Читать 360tv в

Масштабная реконструкция пяти железнодорожных станций началась в Химках. Остановочные пункты Левобережная, Химки, Подрезково, Сходня и Фирсановскую приведут в соответствие единым стандартам Московских центральных диаметров.

Реклама

Проекты обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ранее объявил, что запуск МЦД-3 запланирован уже к осени 2023 года. С открытием нового диаметра пассажиропоток в Химках в среднем увеличится в полтора раза. Для удобства пассажиров станции полностью обновим по единым стандартам Московских центральных диаметров. Они станут современными и комфортными для жителей и гостей округа. Дмитрий Волошин

На всех станциях обустроят новые платформы, возведут трехэтажные павильоны, надземные пешеходные переходы и установят эскалаторы.

«Все остановочные пункты будут выполнены по стандарту МЦД и стандартам „сухие ноги“. Пересадка из железнодорожного транспорта и проходы к автобусам будут закрытыми, также будут навесы на платформах», — отметил заместитель начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала «РЖД» Альберт Гакаме.

Работы уже начались. Так, на станции Химки частично демонтировали торговые ряды. Сейчас строят две временные деревянные платформы и надземный пешеходный переход. Существующий подземный переход планируют закрыть в конце 2023 года.

После реконструкции здесь появятся два конкорса — для транзитного перехода железднодорожных путей и для схода с платформ. Также установят 11 эскалаторов.

На станции Сходня построят новый кассовый павильон, обустроят три платформы и установят девять эскалаторов.

Все станции, кроме Левобережной, во время реконструкции будут работать в обычном режиме.

«Все остановочные пункты, кроме одного, будут реализованы без остановки движения поездов. Единственное отключение — на Левобережной, которая фактически с одной стороны граничит с каналом имени Москвы, с другой стороны — со станцией метро „Ховрино“. Поэтому принято решение о закрытии остановочного пункта. По планам закрытие будет в текущем году. Все остановочные пункты будут реконструированы к концу 2025 года», — рассказал Альберт Гакаме.

На станции Левобережная возведут трехэтажный павильон и надземный конкорс с выходом к улицам Чайковского и Белинского, обустроят две новые платформы и установят шесть эскалаторов для удобства пассажиров.

На время строительных работ запустят шесть компенсационных автобусов до станции Химки и станции метро «Ховрино». Они будут курсировать с интервалами 10–20 минут.

Кроме того, в соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации через реконструируемые станции до конца 2025 года проложат два дополнительных железнодорожных пути. Там пройдет высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург. Она позволит сократить время в пути между городами до двух с половиной часов. Общая протяженность дороги составит 679 километров, их которых 15 километров пройдут через Химки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».