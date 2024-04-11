Подмосковье 11 апреля 2024, 19:00 Реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Реконструкция Пироговского шоссе продолжается в Мытищах. Речь идет об участке автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка протяженностью свыше двух километров. На данный момент работы выполнили более чем на треть.

Рабочие приступили к расширению автодороги осенью 2022 года. Сейчас на объекте проводят переустройство газопровода, инженерных коммуникаций, а также строят путепровод через ж/д пути.

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Во время реконструкции шоссе расширят до четырех полос, а вдоль трассы установят шесть остановок. Помимо этого, проектом предусмотрено обустройство тротуара, установка освещения и обустройство велодорожки до Олимпийского проспекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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