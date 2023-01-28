Подмосковье 28 января 2023, 17:07 Реконструкция парка Островского в Ступине завершится к лету

Читать 360tv в

В Ступине прошла встреча представителей администрации и сотрудников химического завода. Местные жители смогли задать насущные вопросы, в том числе о завершении перестройки парка Островского. Власти заверили, что площадка откроется ко Дню защиты детей — 1 июню.

«Парк не открыли в конце декабря по той причине, что нам добавили финансирование. Мы сразу приступили ко второй очереди строительства», — пояснила замглавы округа по строительству и архитектуре Ольга Политова.

Реклама

По ее словам, на территории в 25 гектаров появится девять независимых зон с отдельными игровыми и детскими площадками.

Контролер отдела контроля качества Елена Шувалова рассказала, что живет в ветхом доме в Банном переулке. Новый дом для расселения уже построили, однако пока его не ввели в эксплуатацию.

Глава Ступина Сергей Мужальских заверил, что после получения соответствующего акта новостройке присвоят адрес. Переселение планируется на конец первого квартала этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».