Реконструкция очистных сооружений в ЖК «Пригород Лесное» позволила почти вдвое увеличить их мощность

Реконструкция очистных сооружений «Ново-Молоково» в Ленинском округе помогла избавиться от неприятного запаха. Для их разгрузки в будущем жителей ЖК «Пригород Лесное» переподключат к новому объекту. Результаты работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

О том, что воздух стал чище, губернатору рассказали местные жители. Они также поделились и другими проблемами, в частности, нехваткой школ и детских садов. Глава региона напомнил, что такая ситуация сложилась из-за недобросовестного застройщика и ее попытаются решить.

«К сожалению, застройщик вас обманул, и сейчас мы — вот Алексей Петрович ведет с ним работу. Я это говорю под камеру. Он должен дать землю дополнительную», — рассказал Воробьев.

Он добавил, что задача Подмосковья — выполнять обязательства и делать стройки умными.

«Мы здесь сегодня, потому что большая стройка в Ленинском округе. Всегда стройка, новоселье, хочется, чтобы это было радостью. Но когда люди приезжают и испытывают то с одним, то с другим дискомфорт, <…> такое бывает у новоселов. У нас у всех так было. Но, задача, чтобы с каждым годом все-таки умнее строить и обязательства выполнять и по очистным, и по дорогам», — сказал губернатор.

Увеличение мощности

Ранее из-за перегрузки очищенные стоки сливались в Москву-реку через ручей. В летний сезон местные жители сообщали о неприятном запахе. Так, в прошлом году, с августа по октябрь, Минэкологии получило 47 жалоб на работу очистных сооружений. Пробы показали предельно допустимое содержание аммония, марганца, железа и биологического потребления кислорода. В модернизацию сооружений инвестировали 372 миллиона рублей.

Руководитель управления эксплуатацией «АрДиАйРесурс» Виктор Скитетский рассказал, что производительность объекта увеличилась до 5,3 тысячи кубометров в сутки. Это удалось благодаря передовой системе очистки стока. Он добавил, что все замечания жителей по поводу запахов были учтены во время реконструкции.

«Мы учли при проектировании этих очистных сооружений все замечания, собрали опыт — и позитивный, и негативный — и это все воплотили в проекте», — сказал он.

Виктор Скитетский рассказал, что ультрафильтрация позволила увеличить дозу ила, который помогает процессу очистки. Он также подчеркнул, что использованное оборудование произведено в России.

В результате модернизации мощность очистных сооружений увеличилась до 5,3 кубометра в сутки. Жители перестали жаловаться на их работу, а в июле застройщик ГК «Самолет» ввел в использование собственный комплекс очистных сооружений. Переподключение ЖК «Пригород Лесное» к ним начнется в сентябре.

Чистый воздух

Жительница Анастасия Кудрова подтвердила, что неприятный запах пропал и уже около месяца у очистных сооружений можно дышать свежим воздухом.

«Сейчас не пахнет. Было такое, что пахло. Мы же здесь живем с 2015 года. Было, что проходишь здесь, прогуливаешься, запах ощущался. Сейчас вот мы живем, гуляем вот так же, ходим, на стадион проходим, в частный сектор. Нет ничего такого. Запахов мы не чувствуем», — рассказала женщина.

Эксперты проверили воздух у очистных сооружений на специальном оборудовании. Результаты оказались в норме, рассказал директор государственного казенного учреждения Константин Малащук.

«Отбор проб воздуха осуществляется в автоматическом режиме через специальное оборудование. Зонды расположены в крыше автомобиля. По ним проба воздуха поступает в газоанализаторы — происходит процесс оценки количества загрязняющих веществ в этой пробе и выдаются результаты этой оценки сразу на табло внешнее. И обобщение происходит уже в аналитическом центре нашего учреждения», — сообщил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил новый детский сад в ЖК «Пригород Лесное». Он пообщался с родителями будущих воспитанников и отметил важность сильного педагогического состава.