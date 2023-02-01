01 февраля 2023, 13:52
Реконструкция очистных сооружений завершится в Щелкове в 2023 году
Реконструкция очистных сооружений в Щелкове стартовала в 2020 году. Все работы на объекте планируют завершить уже в этом году.
Главгосстройнадзор Московской области провел профилактический осмотр объекта в Щелкове. Отмечается, что реконструкция крупнейших очистных сооружений Подмосковья ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
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После завершения работ сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, а также доочистки на фильтрах. Кроме того, вода будет обеззараживаться с помощью ультрафиолетовых установок.
Очистные сооружения в Щелкове ежегодно пропускают более 80 миллионов кубических метров сточных вод, поступающих также из Пушкино, Королева и Фрязина. Реконструкция систем позволит увеличить производственную мощность сооружений до 400 тысяч кубических метров в сутки, а охват жителей — до 900 тысяч человек.
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Щелково
Экология
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