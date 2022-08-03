Реконструкция очистных сооружений в Щелкове завершится в 2023 году

2 августа состоялась обзорная экскурсия для представителей СМИ по Щелковским межрайонным очистным сооружениям. Журналисты получили уникальную возможность осмотреть объект и ознакомиться с самыми современными технологиями в отрасли очистки стоков.

Работы по реконструкции очистных сооружений в Щелкове не прекращаются ни на минуту — строительство организовано посменно, в круглосуточном режиме. На стройке задействованы более 800 человек и 100 единиц техники. Общая площадь застройки более 100 тысяч квадратных метров.

Щелковские очистные сооружения являются крупнейшим объектом системы водоочистки Московской области. Стоки городских округов Пушкинский, Щелковский, Королев и Фрязино собираются в единый коллектор и направляются на очистку. На сегодняшний день это 320 тысяч «кубов» в сутки.

«После более чем 50-летней эксплуатации данные очистные сооружения уже необходимо было отправлять на реконструкцию, что и было сделано. Этим мы не только повышаем качество оказания услуг по водоотведению для более чем 700 тысяч человек, но и позволяем нашим коллегам из строительного блока развивать инфраструктурные проекты в этих городских округах», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

К работам по реконструкции очистных сооружений приступили в конце 2019 года, что важно — без остановки текущей деятельности предприятия. По завершении реконструкции мощность очистных будет увеличена до 400 тысяч кубометров в сутки, что позволит сократить объем сброса неочищенных бытовых вод в Волгу и в целом улучшить экологическую ситуацию в регионе. После ремонта к системе подключат жилые дома, где проживают около 80 тысяч жителей Подмосковья.

«На сегодняшний день мы полностью закончили монтаж первой очереди реконструкции объекта, проводим пусконаладочные работы. После этого будет произведена обкатка и проверка работоспособности оборудования на чистой воде — и далее запустим очистные сооружения по постоянной схеме. Самое главное, чего раньше не применялось на данных очистных сооружениях, — это блоки доочистки стоков: дисковые фильтры, ультрафиолет. Это самые современные технологии, которые на сбросе позволяют иметь полностью очищенную, соответствующую всем ПДК воду», — отметил Антон Велиховский.

Изначально окончание реконструкции ЩМОС было запланировано на 2024 год, но благодаря правильной организации работ, перепроектированию, изменениям проекта с сохранением тех же параметров сроки были сокращены. Работы закончатся уже в середине следующего года.

С 2021 года строительный контроль в ходе реализации реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений обеспечивает ФБУ «РосСтройКонтроль».