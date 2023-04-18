Подмосковье 18 апреля 2023, 17:53 Реконструкция очистных сооружений началась в Можайске АО «ФПЛК»

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В Можайске приступили к реконструкции очистных сооружений. Это самый крупный объект водоотведения в округе. Он принимает стоки от 24 тысяч жителей.

Сейчас в округе идет подготовительный этап в соответствии с техническим заданием. К строительно-монтажным работам приступят уже в четвертом квартале этого года.

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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский заявил, что очистные сооружения заработают в 2024 году. На данном этапе производительность очистных сооружений составляет десять тысяч кубических метров в сутки. Объект работает с 1975 года, и его износ составляет 80%.

Реконструкция очистных сооружений проходит по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Масштабная модернизация системы ЖКХ стартует в Подмосковье. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев. В регионе заменят более тысячи километров тепловых сетей.