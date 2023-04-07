Подмосковье 07 апреля 2023, 10:20 Реконструкция научно-производственного комплекса в Лобне создаст около 180 рабочих мест Минжилполитики МО

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ООО «Альконт» реконструирует научно-производственный комплекс средств раннего предупреждения и защиты оборудования в Лобне. Инвестиции в проект составят 200 миллионов рублей.

Согласно проекту, у здания появится второй этаж с техническими лабораториями и участками сборки, а на первом разместятся механический цех и испытательные лаборатории. Реконструкция объекта поможет создать 180 дополнительных рабочих мест

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На соседнем участке площадью 0,6 гектара застройщик построит совместный с АО «КЭМЗ» производственный комплекс. Там будут производить газоперекачивающее оборудование. Отмечается, что на территории предприятия уже работает поверочная лаборатория.

На предприятии ООО «Альконт» производят системы для контроля вибрационного состояния оборудования, в том числе для газоперекачивающего оборудования ПАО «Газпром».

В России необходимо поддержать производство критически важных товаров. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета. По словам главы региона, без государственной поддержки такие предприятия столкнутся со сложностями.

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