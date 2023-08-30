Подмосковье 30 августа 2023, 14:36 Реконструкция Московского губернского колледжа завершилась в Химках Главгосстройнадзор МО

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Спортивный репетиционный зал с переходом в учебный корпус построили на территории Московского губернского колледжа искусств в Химках на Библиотечный улице. Он сможет вместить одновременно 58 человек.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь здания превысила тысячу квадратных метров. Его построили из-за увеличения количества студентов. В одном корпусе смогли совместить спортивное и творческое пространство. Там ученики смогут готовиться к мероприятиям и конкурсам и тренироваться.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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