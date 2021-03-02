Реконструкция молочного комплекса началась в Коломенском округе

Реконструкция молочного комплекса на 250 голов крупного рогатого скота стартовала в Коломенском округе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Началась реализация инвестиционного проекта по модернизации молочно-товарной фермы на 250 фуражных голов крупного рогатого скота в Коломне. Объем инвестиций, который планируется вложить в модернизацию молочного комплекса, составит 109 млн рублей», — сказал Сергей Воскресенский.

Проект реализует подмосковное крестьянское фермерское хозяйство «Ванюшкин А.Л.». Мощность молочной фермы составит 1755 тонн в год сырого молока, уточнил и. о. министра.

«Ввод в эксплуатацию с учетом покупки нетелей запланирован на июнь текущего года», — сообщил Воскресенский.

После ввода объекта в эксплуатацию на ферме будет создано около 25 рабочих мест для местных жителей.