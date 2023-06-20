Подмосковье 20 июня 2023, 16:32 Реконструкция Мякининского шоссе завершится в Подмосковье во втором квартале 2023 года Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье идет реконструкция Мякининского шоссе. На данном этапе строители приступили к нанесению дорожной разметки на участке от Новорижского шоссе до улицы 2-я Мякининская. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Вместе с тем ведется благоустройство прилегающей территории. Завершить все работы планируют во втором квартале 2023 года.

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Реконструкция позволит расширить дорогу до четырех полос, а также устроить пешеходную зону с велодорожкой. Это позволит улучшить транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник».

Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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