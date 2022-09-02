Подмосковье 02 сентября 2022, 05:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Реконструкцию Мякининского шоссе выполнили на 30% Минтранс Подмосковья: реконструкция Мякининского шоссе завершится во II квартале 2023 года Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье идут работы по реконструкции Мякининского шоссе. Они проходят в рамках реализации целей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строители проводят расширение дорожного полотна на участке от М-9 «Балтия» до МКАД общей протяженностью 2,8 километра. Работы планируют завершить в соответствии с госконтрактом во II квартале 2023 года, отметили в Минтрансе Подмосковья.

Сейчас продолжается расширение дорожного полотна — на примыкании к Новорижскому шоссе строители приступили к устройству нижних слоев асфальтобетонного покрытия, отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

«Также ведется переустройство инженерных коммуникаций, устройство новой ливневой канализации, локальных очистных сооружений. В целом, работы по реконструкции выполнены на 30%. В соответствии с проектом, дорога будет расширена до четырех полос движения», — сообщил Гержик.

Реклама

В ходе реконструкции также обустроят пешеходную зону с велодорожкой, остановочные павильоны для общественного транспорта, пять светофорных объектов и линии наружного освещения.

Благодаря проекту улучшатся транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник». Сейчас там планируется к реализации современный бизнес-кластер на более чем 20 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, реконструкция участка дороги обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станции метро. После запуска метро добраться от станции «Липовая Роща» до станции «Деловой центр» можно будет не более чем за полчаса.

0 0 0 0 0 0