Подмосковье 22 марта 2024, 17:43 Реконструкция Лобненского шоссе завершится во втором квартале 2024 года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На улице Авиационная в Шереметьево завершены работы по остеклению лестничных сходов надземного пешеходного перехода, а также установлены лифты. Завершить работы по реконструкции Лобненского шоссе планируют во втором квартале 2024 года.

По данным Минтранса Подмосковья в настоящее время идут работы по остеклению пролетного строения и укладке нескользящего пешеходного покрытия. Это последний пешеходный переход, который будет построен в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта «Шереметьево».

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Всего в рамках реконструкции для обеспечения безопасности и комфорта пешеходов будут построены четыре надземных перехода. Их оборудуют с учетом доступа для маломобильных групп населения.

В конце 2022 года завершились основные дорожные работы на Лобненском шоссе. Проезжая часть в районе аэропорта «Шереметьево» была расширена до четырех полос движения, проведена установка пешеходной зоны и оборудование остановок общественного транспорта. Этот проект позволил увеличить пропускную способность данного участка дороги вдвое и улучшить доступность терминалов В и С аэропорта «Шереметьево».

пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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