Подмосковье 18 ноября 2022, 11:37 Реконструкция Лобненского шоссе завершится в декабре

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Реконструкция основного хода Лобненского шоссе вышла на финишную прямую. В декабре будет готов трехкилометровый участок. На завершающем этапе и развязка в районе аэропорта, которая тоже будет сдана в этом году.

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Движение на Лобненском шоссе интенсивное. Расчетная скорость — 80 километров в час, а пропускная способность — около 60 000 автомобилей в сутки. Поэтому в ходе реконструкции для безопасности также строят надземные пешеходные переходы.

«Основной ход предусматривает две полосы в одну сторону и две в другую сторону. Я думаю, жителям Лобни будет гораздо удобнее ехать на работу», — рассказал руководитель проекта генподрядной организации «Стройтрансгаз» Дмитрий Емельянов.

В следующем году дорогу планируется расширить с четырех до семи полос. Также будут установлены шумозащитные экраны, освещение и остановки общественного транспорта.

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