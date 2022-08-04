Реконструкция Лобненского шоссе в Подмосковье завершится к концу года

Строительство мостового перехода через реку Мещериху на Лобненском шоссе продолжается в Подмосковье. Рабочие приступили к устройству полотна на левой стороне сооружения. Полностью реконструкцию шоссе завершат к концу года, сообщили в Минтрансе области.

По сообщению МТДИ, участок реконструкции начинается на пересечении улицы Ленина и Краснополянского проезда и завершается на пересечении со Старошереметьевским шоссе. Это три километра по основному ходу и свыше шести с учетом боковых проездов. Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, строители уже смонтировали 10 балок пролетного строения, а уже в начале сентября приступят к укладке асфальта.

«Полностью завершить строительство мостового перехода протяженностью 25 метров планируется во второй половине сентября 2022 года», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Также на шоссе расширяют дорогу, строят надземные пешеходные переходы, устраивают очистные сооружения и перекладывают коммуникации. Так, на части улицы Шереметьевской, которая примыкает к Лобненскому шоссе, увеличат количество полос движения до четырех, а в сентябре начнут монтировать пролеты надземных переходов у аэропорта Шереметьево и у деревни Носово.

Источник фото: телеканал «360»

В ходе ремонта Лобненское шоссе расширят до семи полос, установят систему освещения, шумозащитные экраны, обустроят тротуары и шесть остановок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Свыше 10 из них завершат уже в этом году.