Подмосковье 22 июня 2023, 10:37 Реконструкция Лобненского шоссе в Подмосковье завершится к декабрю

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Реконструкции Лобненского шоссе завершится к концу года. Сейчас работы ведутся на боковых участках дороги около деревни Носово и около аэропорта «Шереметьево».

Лобненское шоссе в конце 2022 года расширили с двух до четырех полос, а в перспективе их будет восемь.

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«Общая готовность боковых проездов составляет 70%. После завершения строительства дублеров движение по Лобненскому шоссе будет осуществляться по восьми полосам. На боковых проездах будут размещены остановки общественного транспорта, что позволит разгрузить основную часть автодороги», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сейчас идет строительство съезда к деревне Носово и пешеходных переходов на Промышленной улице и 2-м Северном проезде. Также устанавливают шумозащитные экраны и инженерные коммуникации с ливневой канализацией.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко во время ежегодного обращения к жителями отметил, что строительство Северного обхода Лобни — прорыв в вопросе транспортной доступности города.

Основной ход движения открыли в декабре 2022 года — на год раньше срока. Также построили дорогу, соединяющую Дмитровское и Рогачевское шоссе. Сейчас строится транспортная развязка на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода Лобни, а также эстакада в сторону аэропорта «Шереметьево».

Северный обход Лобни построят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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