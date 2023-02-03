Подмосковье 03 февраля 2023, 10:19 Реконструкция котельных улучшит теплоснабжение в Лыткарине в 2023 году

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Масштабную реконструкцию теплосетей проведут в Лыткарине в 2023 году. Качество отопления повысится более чем для 50 тысячи жителей округа. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

В 2023 году в Лыткарине проведут реконструкцию трех тепловых пунктов, которые дают тепло 14,3 тысячи жителям. Также проведут ремонт сетей, питающих 12,3 тысячи человек на улицах Пионерской, Ухтомской, Парковой, Набережной, Коммунистической, Первомайской и Ленина. В 5-м микрорайоне проведут реконструкцию котельной, от которой тепло получают около 24 тысяч лыткаринцев.

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На работы направят более двух миллиардов рублей. Большую часть средств выделят их федерального бюджета.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости повысить качество услуг ЖКХ в Подмосковье. По его словам, этот вопрос возьмут на особый контроль вместе с силовым блоком и профильными ведомствами.

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