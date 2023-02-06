Подмосковье 06 февраля 2023, 16:24 Реконструкция котельной в Горках Ленинских улучшит отопление у 4,8 тысячи жителей

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Модернизация коммунальной инфраструктуры запланирована в Ленинском округе на 2023 год. Работы помогут повысить качество теплоснабжения, водоснабжения и водоответвления у 27 тысяч жителей.

В этом году в поселке Горки Ленинские реконструируют котельную, обеспечивающую теплом почти 5 тысяч жителей. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, данные мероприятия снизят аварийность в осенне-зимний сезон, а также улучшат качество жизни населения.

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На модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также на строительство новых очистных сооружений в Ленинском округе выделят более 1,7 миллиарда рублей. Отмечается, что большая часть средств будет направлена из регионального и муниципального бюджетов.

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