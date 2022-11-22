Подмосковье 22 ноября 2022, 09:46 Реконструкция котельной улучшила теплоснабжение в деревне Новосидорихе

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Котельную в деревне Новосидорихе под Шатурой перевели на природный газ в ходе реконструкции. Тепло от нее получают 192 человека, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что блочно-модульная котельная в Новосидорихе состоит из двух водогрейных котлов общей мощностью 160 киловатт. Она работает в пусконаладочном режиме с 1 ноября.

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«Жители деревни и ученики школы, а это 192 человека, получают качественную услугу теплоснабжения», — подчеркнул он.

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Работы проводили по нацпроекту «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем экспертов технадзора.

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