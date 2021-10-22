Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в поселке Белоомут

Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в Белоомуте. Это поселок в городском округе Луховицы. Там обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Котельную отремонтировали за короткие сроки — два месяца. Это сделали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, министр энергетики Подмосковья Александр Самарин и глава Луховиц Сергей Тимохин дали старт работе котельной 22 октября.

Сейчас котельная полностью автоматизирована, в ней установлено новейшее оборудование Игорь Баранов.

Старая котельная интерната нуждалась в реконструкции. Она уже плохо работала, и качество отопления было низким.

Обновленная котельная обеспечит теплом и горячей водой 56 учеников и 22 педагогов школы-интерната.

Это одна из 33 новых котельных, которые мы запланировали построить в этом году Александр Самарин.

Министр отметил, что к предстоящему отопительному сезону на строительство и реконструкцию котельных выделили 331 миллион рублей.

«Это в два раза больше средств прошлого года», — подчеркнул Самарин.

Ранее стало известно о том, что за семь лет новые котельные улучшили отопление для 2,2 миллиона жителей Подмосковья.