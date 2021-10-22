facebook_pixel
    22 октября 2021, 19:25

    Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в поселке Белоомут

    Котельную школы-интерната в поселке Белоомут открыли после реконструкции

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в Белоомуте. Это поселок в городском округе Луховицы. Там обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья.

    Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в поселке Белоомут | Изображение 1

    Котельную отремонтировали за короткие сроки — два месяца. Это сделали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

    Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, министр энергетики Подмосковья Александр Самарин и глава Луховиц Сергей Тимохин дали старт работе котельной 22 октября.

    Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в поселке Белоомут | Изображение 2

    Сейчас котельная полностью автоматизирована, в ней установлено новейшее оборудование

    Игорь Баранов.

    Старая котельная интерната нуждалась в реконструкции. Она уже плохо работала, и качество отопления было низким.

    Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в поселке Белоомут | Изображение 3

    Обновленная котельная обеспечит теплом и горячей водой 56 учеников и 22 педагогов школы-интерната.

    Это одна из 33 новых котельных, которые мы запланировали построить в этом году

    Александр Самарин.

    Министр отметил, что к предстоящему отопительному сезону на строительство и реконструкцию котельных выделили 331 миллион рублей.

    Реконструкцию котельной школы-интерната завершили в поселке Белоомут | Изображение 4

    «Это в два раза больше средств прошлого года», — подчеркнул Самарин.

    Ранее стало известно о том, что за семь лет новые котельные улучшили отопление для 2,2 миллиона жителей Подмосковья.