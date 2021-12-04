Реконструкция контрнаступления Красной армии прошла в Красногорске

В Красногорске провели масштабную реконструкцию контрнаступления Красной армии под Москвой. Оно исторически прошло ронво 80 лет назад. В военные годы сражения проходили за каждый клочок земли, одну из таких битв воссоздали реконструкторы.

Создатель музея военной техники Вадим Задорожный рассказал, что именно за бой решили реконструировать военные. «Это бой где погибали солдаты красной армии, били немцев, поэтому мы воссоздаем бой как могло быть именно в эти дни в Подмосковье в 1941 году», — сказал он.

Примечательно, что участники реконструкции до конца не знают, как будут развиваться события. Все, как на настоящей войне. Участник реконструкции Константин Сидоров поделился, как проходят репетиции таких сражений.

«Репетиции как правило проходят, если сражение будет более 150-200 человек. Тогда можно репетицию сделать. Именно большие формирования, а когда у нас здесь небольшая реконструкция в принципе задачу определи командирам где, кто, куда. И все знают, что делать. Как делать», — рассказал он.

Оружие настоящее, но для участников и зрителей безопасно — стреляют холостыми патронами. Выглядит все очень зрелищно, но настоящих поражающих элементов там нет.

5 декабря 41-го, когда проходило контрнаступление, в Подмосковье было -25. В этом году всего -3. Однако зимнюю погоду участникам реконструкции все равно пришлось ощутить. Им приходилось передвигаться ползком по снегу. А если кого-то по сценарию убивали — до конца боя участник неподвижно лежал на промерзшей земле.

Участник реконструкции Александр Бирюков рассказал, как он справляется с таким холодом. «Некоторые, конечно, пользуются термобельем. Но солдат — он есть солдат. Он должен соответствовать и образу тому и ситуации. Я думаю вот что есть на мне сейчас — то было на немецком солдате», — рассказал он.

Посмотреть реконструкцию битвы за Москву пришли участники всех возрастов. Старшему поколению бой напомнил о своих героях. Молодые же больше всего радовались победе.