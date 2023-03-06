Подмосковье 06 марта 2023, 10:35 Реконструкция историко-художественного музея завершилась в Егорьевске

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Егорьевский историко-художественный музей отремонтировали, при этом восстановив некоторые утраченные элементы декора. В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что обновленное здание уже поставили на кадастровый учет.

При реконструкции был укреплен фундамент здания, заменены деревянные перекрытия и кровля, обустроены два парадных входа и лестницы. Внутренние перегородки убрали, сделав выставочные залы более просторными. Для сохранности экспонатов установили систему вентиляции и кондиционеры.

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При выполнении работ была восстановлена историческая лепнина на фасаде здания. Также, строителям удалось вернуть музею крыльцо, которое было утрачено.

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Егорьевский историко-художественный музей — один из старейших в Подмосковье. Основан в 1911 году текстильным фабрикантом Михаилом Бардыгиным и членами его семьи. Проект реконструкции выполнили по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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