Реконструкция двух водозаборных узлов начнется в Дзержинском в 2020 году

В городском округе Дзержинский в 2020 году начнут реконструкцию двух водозаборных узлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

После обновления ВЗУ, чистая вода поступит в дома 60% жителей городского округа. Раньше более 56 тысяч человек получали воду из скважин не самого лучшего качества. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова отметила, что с 2016 года выполнен большой объем работ по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, улучшению качества подаваемой̆ воды. Глава муниципалитета пообещала, что эти работы будут продолжены и далее.

«С 2016 года 40% жителей уже получают качественную питьевую воду. Это стало возможно благодаря реконструкции системы водоснабжения микрорайона ТЭЦ-22. Вода на ВЗУ № 2 поступает от системы водоснабжения АО „Мосводоканал“ и подается в водопроводную сеть через насосную станцию второго подъема», — пояснила Людмила Иванова.

Реализация программы «Чистая вода» началась в Московской области в 2014 году. Задача подмосковных властей и администрации муниципалитета — обеспечить чистой водой всех жителей.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Жительница Дзержинского Алена Крючкова качеством предоставленной коммунальной услуги довольна. «Раньше вода была, скажем, не очень — от нее дурно пахло, а иногда она была рыжего цвета. С переходом на московскую воду качество воды улучшилось в несколько раз. Мы очень рады такому проекту» — сказала Алена Крючкова.

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В октябре 2019 года обращения граждан на портал «Добродел» по категории «ржавая вода» составили 5% от всех жалоб по отрасли. Это меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Но проблему необходимо устранять. Поэтому все обращения фиксируются в Центре управления регионом, такая мера позволяет оперативно решать поставленные задачи.

«У меня годовалый ребенок, и хлопот с водой достаточно — это неприятный запах, а иногда кисель. Только цвет его оставляет желать лучшего. Мы очень рады, что наконец-то в Дзержинском будет чистая вода», — поделилась жительница Дзержинского Евгения Макарова.

Обновление оборудования и замена водопроводных сетей

Первые объекты инфраструктуры водоснабжения в Дзержинском были введены в эксплуатацию в 1958 году. Обновление оборудования и сооружений водоснабжения производилось недостаточными темпами, что привело к высокому износу инфраструктуры. Проведенный анализ проб показал, что качество воды в источнике водоснабжения ниже требуемого уровня. Состояние ВЗУ-1 и ВЗУ-2 имеет высокий уровень износа оборудования. Но это только одна из задач, необходимая для решения проблемы качества воды.

Вторая, не менее важная задача — замена водопроводных сетей для транспортировки воды к потребителю. Транспортирование воды осуществляется по сетям протяженностью более 45 км. Износ системы коммунальной инфраструктуры составляет 51%. После прохождения воды по распределительным сетям, ее качество ухудшается в результате загрязнения. Прокладка сетей планируется одновременно с реконструкцией ВЗУ и поэтапного вода жилого фонда к новой воде.

Как сообщил заместитель главы городского округа — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского Никита Марковченков, на всех объектах водоснабжения округа будут применены современные безопасные технологии очистки и обезжелезивания воды. Для достижения результата на объектах будут реконструированы внутриплощадочные сети, установлены блоки грубой очистки, напорной аэрации, осветления и обезжелезивания.

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Реконструкция объектов водоснабжения городского округа осуществляется за счет инвестиций и местного бюджета. В 2020 году начнется реализация полномасштабного проекта по обеспечению жителей Дзержинского качественной питьевой водой. Проект рассчитан на два года.

Как пояснил директора ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин, после реконструкции на ВЗУ содержание железа в воде снизится с 0,7-1,5 до 0,01 мг/л при санитарной норме 0,3 мг/л. Процесс обезжелезивания происходит за счет насыщения жидкости кислородом.

Такой подход, по словам Сергея Дубина, позволяет освободить воду от растворенных газов, удалить взвешенные и коллоидные частицы и даже удалить из нее соли жесткости (ионы кальция и магния). В Дзержинском (как во всем Подмосковье) питьевое водоснабжение на 90% обеспечивается подземными водами, и одна из наиболее актуальных проблем — повышенная концентрация железа в скважинах.