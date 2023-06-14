14 июня 2023, 09:37
Реконструкция дороги на Летной улице в Мытищах завершится 19 июня
В Мытищах проводят комплексную замену асфальто-бетонного покрытия. Реконструкцию дороги на Летной улице завершат к 19 июня.
Новое асфальто-бетонное покрытие появится благодаря проекту комплексной реконструкции центральных улиц Мытищ. На Летной улице заменят все дорожное полотно разом, включая заездные карманы для автобусных остановок и парковки машин.
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Сделать это планируют в рекордно быстрые сроки. Более 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна заменят всего за четыре недели. Оценить качество нового покрытия жители округа смогут уже 19 июня.
«Секрет эффективности реализации проекта в том, что многие работы производятся в вечернее время, когда трафик автомобильный не так высок. Также заранее уведомляются собственники транспортных средств о том, чтобы они произвели распарковку», — рассказал главный инспектор МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства» администрации Мытищ Виктор Зенов.
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