Подмосковье 14 июня 2023, 09:37 Реконструкция дороги на Летной улице в Мытищах завершится 19 июня

Читать 360tv в

В Мытищах проводят комплексную замену асфальто-бетонного покрытия. Реконструкцию дороги на Летной улице завершат к 19 июня.

Новое асфальто-бетонное покрытие появится благодаря проекту комплексной реконструкции центральных улиц Мытищ. На Летной улице заменят все дорожное полотно разом, включая заездные карманы для автобусных остановок и парковки машин.

Реклама

Сделать это планируют в рекордно быстрые сроки. Более 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна заменят всего за четыре недели. Оценить качество нового покрытия жители округа смогут уже 19 июня.

«Секрет эффективности реализации проекта в том, что многие работы производятся в вечернее время, когда трафик автомобильный не так высок. Также заранее уведомляются собственники транспортных средств о том, чтобы они произвели распарковку», — рассказал главный инспектор МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства» администрации Мытищ Виктор Зенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии участка второго участка трассы «Москва — Казань» осенью.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».