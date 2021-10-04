Реконструкция боев прошла на Ильинском рубеже в память о подвиге подольских курсантов

На Ильинском рубеже в Калужской области прошла реконструкция боев с фашистами. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Мероприятие провели в год 80-летия подвига подольских курсантов.

80 лет назад подольские курсанты, еще даже не выпускники подмосковного артиллерийского училища, под Малымярославцем защищали столицу от прорвавшихся немцев.

Тогда, в октябре 41 года, 3,5 тысячи юных курсантов вынуждены были уйти из классов в окопы. И сегодня благодаря стараниям семей, историков и местных жителей стоят монументы памяти бойцов, а их подвиг изучается в школе.

«Компьютерные файлы можно уничтожить одной кнопкой, книгу можно сжечь, но невозможно предать генетическое начало. Генетику никто не отменял. Если через эмоции, через проведение подобных мероприятий мы достучимся до молодежи, мы можем быть твердо убеждены, что знамя Победы в надежных руках», — рассказала Ирина Бабакова, внучка командира четвертой батареи ПАУ А. Алешина.

Три поколения собрались в местах боев, чтобы своими глазами увидеть, какими были те 12 дней, что держались 20-летние ребята против немецкой армии. В честь большой годовщины на Ильинских рубежах вновь появились танки и люди в немецкой и советской форме, благо на этот раз за выстрелами и взрывами не было крови — патроны холостые, а солдаты обычные реконструкторы, которые почтили этим боем память предков. Зрители смогли почувствовать не только атмосферу пехотного боя, но и увидели своими глазами артиллерийские дуэли и даже бомбардировку с самолета.

Но не только театр реконструкции привлек большое количество зрителей, цветы несли и в Алешкинский дот, который оберегается местными жителями, — последний рубеж, где погиб командир подольских курсантов Афанасий Алешкин, сдерживавший прорыв немцев.

Подвигу курсантов посвящен фильм Игоря Угольникова. По его словам, в процессе съемок он узнал, что ему Ильинский рубеж достался по наследству. Местные историки и поисковики нашли информацию о его пропавшем дедушке.

«Он погиб в первой дивизии народного ополчения, как выяснилось, был связан с Ильинском рубежом, строил здесь в сентябре и августе 41 года эти доты, проводил линии связи и погиб 7 октября, в день, когда подольские курсанты взошли на рубеж», — рассказал Игорь Угольников, продюсер, сценарист.

Актеры, которые исполняли роли курсантов, рассказали, что вживаться в роли было сложно, как никогда. Процесс съемок и реконструкция тех сражений заставили задуматься не о советском кино или книгах о войне, а о реальной действительности, через которую проходили их сверстники.

«Во рве мы сидим, роем эти маленькие углубления, чтобы зажечь какое-то утепление, сидим и греем руки, потому что холодно. И тут ты понимаешь: „Я актер, у меня утепление, я знаю, что мне принесут сейчас чай, и тут возникает вопрос, а как те ребята?“ они в минусовую температуру просто в обычной шинели сидели, зная, что бои могут наступить в любой момент», — поделился Павел Стонт, актер, исполнитель роли курсанта Василькова.

Не только быт, но и просто передача эмоций и чувств далась сложно, ведь приходилось воплощать не просто придуманных персонажей, а героев, у которых были реальные прототипы. А дети и внуки выживших в тех страшных боях и знавших историю проходивших здесь сражений были зрителями.

Все декорации были точными копиями немецкой аэросъемки этих мест. Снятый фильм и реконструкции, которые устраивают регулярно, должны напоминать о тех страшных днях, которые пережили наши бабушки и дедушки.