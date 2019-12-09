  • Реконструкция Битвы за Москву впервые прошла в солнечногорской Андреевке

    09 декабря 2019, 16:43

    Зиля Гумерова, Юлия Смирнова

    Реконструкция Битвы за Москву прошла в Андреевке городского округа Солнечногорск. В ней приняли участие около ста человек.
    Реконструкция Битвы за Москву впервые прошла в солнечногорской Андреевке

    Место для проведения мероприятия выбрано неслучайно: именно здесь немецкая армия впервые потерпела серьезное поражение в Великой Отечественной войне.

    Реконструкция Битвы за Москву на территории Андреевки проводилась впервые. Организаторами выступили казачьи общества «Андреевка» и «Старое Крюково». Общими усилиями им удалось воспроизвести операцию «Тайфун»: 100 участников, более 200 единиц оружия и несколько тысяч снарядов.

    Вместе с опытными реконструкторами плечом к плечу «в атаку» шли и школьники. А главным зрителем стал ветеран Великой Отечественной войны.

    «Все это уже восстанавливается в памяти. Обязательно. Все эти тяжелые времена, все это волей-неволей восстановилось», — поделился ветеран Василий Рыбаков.

    В память о погибших солдатах церковные служители отслужили молебен.

    В завершение мероприятия участникам вручили дипломы и грамоты. Следующая реконструкция военных действий запланирована на 10 мая, участникам предстоит «взять рейхстаг».