Подмосковье 06 декабря 2022, 08:44 Реконструкция битвы за Москву прошла в Одинцовском округе

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Контрнаступление Красной армии в битве за Москву началось 5 декабря 1941 года. Спустя 81 год в селе Иславском Одинцовского округа показали реконструкцию событий тех лет.

Село Иславское в декабре 1941 года находилось всего в двух километрах от линии фронта. Здесь сосредотачивались наши войска для наступления. В лесополосе размещались подразделения зенитной артиллерии и прожектористы, обеспечивавшие небесный щит столицы.

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«Началось великое сражение, и оно стало потом проводником всех наших побед до самого Берлина. Вот это место, это линия обороны Москвы», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Одинцово Вячеслав Киреев.

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Среди участников реконструкции были как опытные члены патриотических клубов, так и молодежь. Вся техника, оружие и даже одежда — подлинники тех времен.

«Клубы исторической реконструкции — это в основном подготовленные взрослые люди, серьезно подготовленные. Но у нас так же много молодежи из Одинцовских патриотических клубов, которые принимали участие в исторической постановке боевого эпизода», — рассказал региональный руководитель поискового движения в Московской области Антон Кузнецов.

Мероприятие уже несколько лет подряд собирает в селе Иславском реконструкторов и зрителей. Вместе с тем традиционно проходит закрытие «Вахты памяти» в Одинцовском округе.

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