04 мая 2023, 13:33
Реконструкция Афанасовского шоссе в Мытищах завершится в 2024 году
Переустройство инженерных коммуникаций началось на Афанасовском шоссе в Мытищах. Реконструкция является частью большого проекта по улучшению транспортной инфраструктуры города. Завершить работы планируют в 2024 году.
По проекту на дороге увеличат число полом с четырех до шести, возведут три надземных пешеходных перехода, установят шумозащитные экраны и остановочные павильоны.
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«В результате реконструкции шоссе и его бессветофорной интеграции в строящуюся Мытищинскую хорду будет обеспечена связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, что позволит улучшить транспортную доступность жилых кварталов в Мытищах», — сказал глава Минтранса Алексей Гержик.
реконструкцию проведут на участке 2,2 километра от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к строящейся Мытищинской хорде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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