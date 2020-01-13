Реконструкция Афанасьевского моста началась в Воскресенске

В Воскресенске стартовала реконструкция Афанасьевского моста. Он был закрыт 1,5 года назад из-за аварийного состояния. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все работы по проектированию и проведению экспертизы завершены, и сотрудники подрядной организации приступили к обустройству строительного городка.

Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников уточнил, что сейчас рабочие заняты подготовкой строительной площадки: завозится необходимая техника, бытовки. Примерные сроки реконструкции моста — год.

«Для начала будет приведено в порядок существующее мостовое сооружение, а уже потом в створе Афанасьевского моста будет построен новый. Он соединяет несколько микрорайонов, поэтому мост можно смело назвать основной артерией, соединяющей Гигант, центральную часть города и Новлянск. Сейчас рабочие наконец-то приехали и приступили к работам. Начало положено, и это радует», — отметил Артур Болотников.

1 июля 2018 года собственник Афанасьевского моста «Лафарж Холсим» закрыл его из-за неудовлетворительного технического состояния. Новое сооружение позволит улучшить транспортную доступность трех микрорайонов с общей численностью населения более 40 тысяч человек. В рамках реконструкции проведут устройство инженерных коммуникаций. Кроме того, появится пешеходная зона, будет оборудовано наружное освещение.

Афанасьевский мост разгрузит Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Он закрыт уже 1,5 года, все это время неудобства испытывали не только автомобилисты, но и пешеходы.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Жительница Воскресенска Татьяна Темнова была вынуждена ежедневно ходить по аварийному мосту на работу. «Приходится, а что делать? Когда все закрыто было, то жители через забор лазали. От дома до работы через мост мне 10 минут идти, а если в объезд через город ехать, то часа 2-2,5 потрачу. Поэтому если мост откроют, то это будет настоящий подарок всем нам», — поделилась Татьяна Темнова.

Водителю Антону Наумову через этот мост, когда он был открыт, приходилось ездить иногда и шесть раз в день — туда и обратно. «Сейчас еду через город, теряю время и стою в пробках. Мало того, что большегрузы все теперь через город едут, экологическую ситуацию нам портят и без того плохую, так еще и нам, жителям, приходится выдумывать пути объезда. Мост этот просто необходим, без него мы уже не можем! Поэтому все с нетерпением ждем, когда его отремонтируют», — сказал Антон Наумов.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Участок реконструкции Афанасьевского моста пройдет от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово, а общая протяженность обновляемой территории составит порядка одного километра, при этом длина мостового сооружения — около 250 метров. В ближайшее время рабочие начнут укладывать дорожные плиты, чтобы после 20 января тяжелая техника могла проехать к месту строительства.

Работы будут проводиться за счет средств бюджета Московской области в рамках областной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».