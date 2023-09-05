Подмосковье 05 сентября 2023, 14:58 Реконструкция 7 энергообъектов началась в Подмосковье в этом году Главгосстройнадзор МО

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Семь объектов электроснабжения начали реконструировать в Подмосковье с начала года. Они находятся в пяти городских округах.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в Ленинском округе построят внутриплощадочные инженерные сети для обеспечения электричеством 17 домов в Видном. Также там проведут реконструкцию подстанции на территории «Газпром ВНИИГАЗ».

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В Кашире электроснабжением обеспечили предприятие «Агрокультура Групп», а в Подольске началась модернизация подстанции «Северово». Работы также стартовали в Одинцове и Серпухове.

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