Подмосковье 27 декабря 2023, 15:34 Реконструкция 6 плотин завершилась в Подмосковье в этом году пресс-служба министерства экологии и природопользования МО

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В 2023 году В Московской области проверили состояние 225 гидротехнических сооружений. Также в регионе отремонтировали шесть плотин, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

«Нашими специалистами в 2023 году оценены техническое состояние бесхозяйных гидротехнических сооружений, степень их опасности и первоочередности проведения капитального ремонта, что очень важно перед началом ремонтных работ», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Так, капитально отремонтировали плотину пруда на ручье Сухая Любинка в деревне Знаменское в Кашире, объект на реке Осетр в Зарайске, на реке Любосеевке в Щелкове, на реке Уче в Пушкино, на реке Наре в Серпухове и деревне Масново-Жуков в Чехове.

Размер предотвращенного ущерба составил более 385 миллионов рублей.

В будущем специалисты отремонтируют плотину на реке Коломенка в Коломне. Объект расчистят, укрепят верхнюю часть гидротехнического сооружения, установят откосы, приведут в порядок узел управления и проведут другие необходимые работы.

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