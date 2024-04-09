09 апреля 2024, 15:14
Реконструированную мельницу запустили на заводе «Цементум» в Воскресенске
После комплексной модернизации, завершившейся в июне прошлого года, Воскресенский цементный завод продолжает наращивать производственные мощности. Реконструированная цементная мельница 101, запуск которой первоначально планировался на май, уже введена в эксплуатацию.
На сегодняшний день на мельнице произведено более 5 тысяч тонн цемента, при этом продолжается активная работа по стабилизации качества конечного продукта. Завершение данного проекта позволит увеличить производственную мощность предприятия с 900 000 до 1 400 000 тонн высококачественной продукции ежегодно.
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«К началу строительного сезона завод серьезно нарастил производственную мощность и готов обеспечить строительный комплекс Москвы и Московской области качественными материалами для реализации ключевых национальных проектов нашей страны», — отметила директор Воскресенского производственного кластера «Цементум» Ольга Будкина.
Кроме того, в рамках проекта модернизации на производстве установили новые конвейерные ленты и возведено здание дозаторного блока. Общий объем инвестиций в проект составил 165 миллионов рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.
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