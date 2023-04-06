Подмосковье 06 апреля 2023, 10:51 Реконструированное кафе на улице Некрасова в Лобне создаст 40 рабочих мест Фотографии застройщика

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Кафе с боулингом и бильярдом реконструировали на улице Некрасова в Лобне. Открытие заведения поможет создать 40 рабочих мест.

В кафе площадью более 3,3 тысячи квадратных метров появилась дополнительная рекреационная зона с игровой для детей, боулингом на четыре дорожки, баром и бильярдом.

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Перед зданием обустроят общественное пространство с парковой зоной, а также детской и спортивной площадками. Рядом с кафе также появится парковка на 51 машину.

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