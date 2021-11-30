Котельную 1960 года постройки полностью реконструировали в Шаховской

В городском округе Шаховская реконструировали котельную. В ней полностью заменили оборудование и увеличили мощность. Тепло и горячую воду благодаря котельной получили социально-реабилитационный центр «Колпица», детский сад и порядка 1,2 тысячи жителей 20 многоквартирных домов.

Новую котельную на улице Солнечной в микрорайоне ПМК-24 построили летом 2021 года в рамках реализации губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэфффективности на 2018–2024 годы».

«Работы были завершены в срок, что позволило повысить надежность теплоснабжения жителей микрорайона предстоящей зимой», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Котельную ввели в эксплуатацию в 1960 году. В 2001 году ее модернизировали и перевели с мазутного топлива на газ. За прошедшие 20 лет оборудование теплового центра устарело, что приводило к нарушениям норм при подаче тепла и горячего водоснабжения.

Проведенная реконструкция уменьшит себестоимость выработки тепловой энергии, а значит, сократит эксплуатационные затраты и стоимость услуг для конечного потребителя.

Всего в 2021 году в рамках утвержденной госпрограммы при подготовке к отопительному сезону на строительство и реконструкцию котельных выделено 285 миллионов рублей, что почти вдвое больше прошлогодней суммы.