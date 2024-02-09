Подмосковье 09 февраля 2024, 18:33 Рекомендованный срок оплаты коммунальных платежей завершится в Подмосковье 10 февраля Unsplash

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Единый расчетный центр Московской области напоминает, что рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг завершится 10 февраля. Квитанции для оплаты уже доступны в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также на почте абонентов.

Напомним, что оплатить счета можно любыми удобными способами: в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ, с помощью электронных квитанций, в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков, а также через QR-код на квитанции.

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С адресами и графиком работы клиентских офисов можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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