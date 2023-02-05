Подмосковье 05 февраля 2023, 01:21 Рекламу и вывески на домах оформят в едином стиле в Подольске

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В Подольске информационные и рекламные конструкции на домах приведут к единому стилю, чтобы они вписывались в новую архитектурную концепцию. Об этом сообщила председатель Комитета по строительству и архитектуре администрации округа Елена Лебеденко.

Комитету по строительству и архитектуре администрации Подольска дали поручение разработать концепцию единого архитектурного облика совместно с Главархитектурой Московской области в конце 2022 года. Начать решили с улицы Кирова, поскольку она является одной из магистральных улиц города.

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Архитектурную концепцию улицы представили на очередном заседании администрации округа. Она предполагает, что дома будут покрашены в пастельной гамме, а балконы и лоджии остеклены в ПВХ-переплет. Колористическое решение планируют согласовать с Фондом капремонта Московской области, добавили в пресс-службе.

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Также власти округа напомнили предпринимателям, что на установку любых информационных и рекламных конструкций требуется разрешение. Иначе их демонтируют, а счет за услугу выставят тем, кто установил рекламу.

Штраф за самовольную установку рекламной конструкции составляет до одного миллиона рублей, информационной — до 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новый автовокзал в Бронницах откроют в этом году по поручению губернатора Воробьева.

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