Подмосковье 14 февраля 2023, 21:18 Рекламная компания в Раменском получила субсидию на покупку отечественного оборудования

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В Раменском рекламная компания «Рек-тайм» установила новый УФ-принтер отечественного производства. Предприниматель Евгений Кульков отметил, что государственная поддержка для приобретения оборудования стала большой помощью бизнесу.

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Принтер компании BigPrint, закупленный для предприятия, печатает практически на любой поверхности — дереве, стекле, пластике, камне и металле. Изображения устойчивы к УФ-излучению, не выцветают и не выгорают. Евгений Кульков добавил, что каждый такой станок дает работу пяти монтажникам, трем дизайнерам и двум печатникам.

«Оно нам позволяет выйти на другой уровень печати. Мы печатаем на всех материалах, от железа, стекла, пластика, мрамора, камня. На всем, чем угодно. Мы сейчас достойно конкурируем по программе „Доступная среда“», — рассказал директор рекламной компании Евгений Кульков.

О помощи бизнесу в Раменском рассказал председатель Совета депутатов округа и председатель Гильдии предпринимателей Юрий Ермаков.

«Наша задача — максимально помочь предпринимателям, потому что именно наши предприниматели создают рабочие места и двигают экономику вперед», — отметил Юрий Ермаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил министру экономразвития РФ новый путь поддержки бизнеса в Подмосковье.

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